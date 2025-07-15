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Завдали збитків столиці на 5 млн гривень: працівник "Київавтодору" та інженер отримали підозру через неякісний ремонт дороги

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Керівник відділу управління капітального будівництва КК "Київавтодор" та головний інженер приватного товариства отримали підозру за неякісний ремонт дороги в центрі Києва. Збитки столиці склали 5 мільйонів гривень через підроблені протоколи випробувань та акти виконаних робіт.

Завдали збитків столиці на 5 млн гривень: працівник "Київавтодору" та інженер отримали підозру через неякісний ремонт дороги

Керівник відділу управління капітального будівництва КК "Київавтодор" та головний інженер приватного товариства отримали підозру за здійснення неякісного ремонту дороги в центрі Києва на 5 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Роботи відбувались на ділянці дороги від вулиці Тарасівська до вулиці Василя Липківського.

Слідство встановило, що головний інженер приватного товариства, яке займалось дослідженням якості асфальтобетону, вніс до протоколів випробувань недостовірні відомості щодо якості матеріалів. Надалі складались акти виконаних робіт на основі зазначених підроблених протоколів випробувань.

Водночас начальник відділу комунальної корпорації підписував акти виконаних робіт. При цьому підозрювані знали, що роботи з капітального ремонту виконані не якісно, а отже, потребують перероблення.

За даними слідства, підозрювані посприяли у заволодінні бюджетними грошима підприємцям, які проводили роботи та отримали оплату за неякісний ремонт. Члени злочинного угрупування завдали збитків столиці України на 5 млн гривень.

За даним фактом фігурантам оголошено про підозру за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України:

  • співучасть у кримінальному правопорушенні;
    • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін.

      Нагадаємо

      Правоохоронні органи викрили 8 злочинних груп, які виготовили у 12 областях України понад 400 тонн контрафактних пестицидів на суму у 200 млн гривень.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

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