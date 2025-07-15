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Нанесли ущерб столице на 5 млн гривен: сотрудник "Киевавтодора" и инженер получили подозрение из-за некачественного ремонта дороги

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Руководитель отдела управления капитального строительства КК "Киевавтодор" и главный инженер частного общества получили подозрение за некачественный ремонт дороги в центре Киева. Ущерб столице составил 5 миллионов гривен из-за поддельных протоколов испытаний и актов выполненных работ.

Нанесли ущерб столице на 5 млн гривен: сотрудник "Киевавтодора" и инженер получили подозрение из-за некачественного ремонта дороги

Руководитель отдела управления капитального строительства КК "Киевавтодор" и главный инженер частного общества получили подозрение за осуществление некачественного ремонта дороги в центре Киева на 5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Работы проходили на участке дороги от улицы Тарасовская до улицы Василия Липковского.

Следствие установило, что главный инженер частного общества, которое занималось исследованием качества асфальтобетона, внес в протоколы испытаний недостоверные сведения о качестве материалов. В дальнейшем составлялись акты выполненных работ на основе указанных поддельных протоколов испытаний.

В то же время начальник отдела коммунальной корпорации подписывал акты выполненных работ. При этом подозреваемые знали, что работы по капитальному ремонту выполнены некачественно, а значит, требуют переделки.

По данным следствия, подозреваемые поспособствовали в завладении бюджетными деньгами предпринимателям, которые проводили работы и получили оплату за некачественный ремонт. Члены преступной группировки нанесли ущерб столице Украины на 5 млн гривен.

По данному факту фигурантам объявлено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины:

  • соучастие в уголовном правонарушении;
    • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

      Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

      Напомним

      Правоохранительные органы разоблачили 8 преступных групп, которые изготовили в 12 областях Украины более 400 тонн контрафактных пестицидов на сумму в 200 млн гривен.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

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