На стенах домов в Глазго появилась серия муралов

Новая серия настенных уличных картин создана художниками арт-галереи "Art Pistol". Таким образом создатели попытались оживить город искусством.

Отметим, первые настенные картины в Глазко были созданы в 2008 году.

Как сообщал УНН, 16 октября первый мурал появился в Ужгороде.