На стенах домов в Глазго появилась серия муралов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На стенах общественных зданий в шотландском городе Глазго появились новые муралы. Фото произведений искусства появились на сайте BBC, передает УНН.
Новая серия настенных уличных картин создана художниками арт-галереи "Art Pistol". Таким образом создатели попытались оживить город искусством.
Отметим, первые настенные картины в Глазко были созданы в 2008 году.
Как сообщал УНН, 16 октября первый мурал появился в Ужгороде.