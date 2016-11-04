На стінах будинків у Глазго з’явилася серія муралів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На стінах громадських будинків у шотландському місті Глазго з’явилися нові мурали. Фото творів мистецтва з’явилися на сайті BBC, передає УНН.
Нова серія настінних вуличних картин створена художниками арт-галереї "Art Pistol". Таким чином творці спробували оживити місто мистецтвом.
Зазначимо, перші настінні картини у Глазко були створені в 2008 році.
Як повідомляв УНН, 16 жовтня перший мурал з′явився в Ужгороді.