На стелах АЗС выросли цены горючего - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 19 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,11 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,11 грн, А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 31,31 грн, а дизтопливо - в среднем 27,75 грн за литр.
В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,91 грн за литр, А-95 - 28,78 грн за литр, А-95 + - 30,28 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,74 грн за литр.
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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,31 грн за литр, А-95 - 26,81, А-95 + - 27,44 грн за литр и дизтопливо - 24,40 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
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- на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,22 грн за литр;
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- на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,80 грн на литр;
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- на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,25 грн на литр.
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