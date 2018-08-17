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На станции "Подзамче" во Львове люди перекрыли железнодорожное движение

Киев • УНН

 • 27982 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Вчера во Львове люди перекрыли движение поездов на станции "Подзамче". Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

На станции "Подзамче" во Львове люди перекрыли железнодорожное движение

Причина блокировки - люди не могли сесть в электричку, которая курсирует в город Здолбунов. Требовали, чтобы в поезде увеличили количество вагонов. Около 20:00 на станцию ​​прибыла еще одна электричка из шести вагонов. Люди разблокировали путь.

Как уточнил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, путь перекрыли из-за того, что поезд Здолбунов имеет только четыре вагона.

"Очень много людей не поместилось в полностью заполненные вагоны. Настроения воинственные. 16.08.2018 в 19:45 Станция "Подзамче". Железная дорога дала еще одну электричку на Здолбунов", - написал Зинкевич.

Напомним, жители Болградского района Одесской области перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград. Они требовали у районных властей разрешения на оформление земельных участков.

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