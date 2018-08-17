На станції "Підзамче" у Львові люди перекрили залізничний рух
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчора у Львові люди перекрили рух поїздів на станції "Підзамче". Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Причина блокування - люди не могли сісти в електричку, яка курсує до міста Здолбунів. Вимагали, щоб у потязі збільшили кількість вагонів. Близько 20:00 на станцію прибула ще одна електричка з шести вагонів. Люди розблокували колію.
Як уточнив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, колію перекрили через те, що поїзд на Здолбунів має лише чотири вагони.
"Дуже багато людей не влізло в повністю заповнені вагони. Настрої войовничі. 16.08.2018 o 19:45 Станція "Підзамче". Залізниця дала ще одну електричку на Здолбунів", - написав Зінкевич.
Нагадаємо, мешканці Болградського району Одеської області перекрили дві траси: Одеса - Рені та Одеса - Болград. Вони вимагали у районної влади дозволу на оформлення земельних ділянок.