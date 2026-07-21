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На станции «Академик Вернадский» и ледоколе «Ноосфера» стартуют два новых международных исследования

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Украина присоединилась к проекту POLARIN, что позволило запустить исследования микробов в воздухе и углерода в Южном океане. Проекты MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS начнутся в конце 2026 года.

На станции «Академик Вернадский» и ледоколе «Ноосфера» стартуют два новых международных исследования

На станции «Академик Вернадский» и ледоколе «Ноосфера» стартуют 2 новых международных исследования. Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, это стало возможным благодаря участию Украины в проекте POLARIN программы «Горизонт Европа», который спонсирует предоставление учёным доступа к полярной инфраструктуре, передаёт УНН.

Детали

Как сообщили в НАНЦ, на «Вернадском» продолжится исследование аэрозольного распространения микробных сообществ в полярных регионах. Это первый проект MICROAIRPOLAR.

Он предусматривает установку на трёх станциях в Арктике и трёх — в Антарктике специального оборудования MicroAirCollector для отбора образцов микроорганизмов из воздуха. Далее учёные проведут их генетический анализ, чтобы установить, кого именно ветер заносит в полярные регионы. С помощью вычислительных моделей также отследят траектории воздушных масс и движение бактерий в Арктике и Антарктике и между ними.

Это важно, потому что микроорганизмы одними из первых колонизируют только что освободившиеся ото льда поверхности. Поэтому в полярных регионах, где наблюдаются стремительные процессы таяния, они будут влиять на формирование биоразнообразия.

Исследование проводят учёные Автономного университета Мадрида (Испания) и Университета Нортумбрии (Великобритания).

Второй проект — TRICUSO-FLOATS, посвящённый мониторингу углерода в Южном океане.

У острова Южная Георгия с борта ледокола «Ноосфера» запустят 6 аргобуёв с рядом сенсоров. Они будут измерять общую щёлочность и содержание растворённого неорганического углерода. Также буи будут оборудованы высокоточными датчиками pH, O₂ и акустическими сенсорами ветра. Это поможет количественно оценить, сколько углерода поглощает Южный океан.

По предварительным данным, этот океан поглощает около 40% всего CO₂, который удерживают все океаны вместе, хотя он занимает лишь 1/5 их общей площади. В настоящее время существуют существенные расхождения между данными наблюдений и моделями этого поглощения. Поэтому расширение пространственного и временного покрытия автономных измерений в Южном океане поможет уменьшить эту неопределённость.

Проект реализуют учёные Национального океанографического центра (Великобритания), Норвежского исследовательского центра и Университета Сорбонна (Франция). Оба исследования начнутся в следующем антарктическом сезоне, который стартует в конце 2026 года.

Возле станции "Вернадский" в Антарктике заметили редкого королевского пингвина15.02.26, 17:15 • 7185 просмотров

Напоминаем, что POLARIN объединяет 64 полярные исследовательские инфраструктуры, которые принадлежат организациям со всего мира. Участники консорциума имеют свободный доступ к объектам, который предоставляется по итогам конкурсов. MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS — первые проекты-победители, которые получат доступ к «Вернадскому» и «Ноосфере» в рамках POLARIN. Для Украины такие инициативы — это возможность присоединиться к новейшим научным исследованиям и быть активным членом глобального полярного сообщества.

Антонина Туманова

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