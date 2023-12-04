На СОР28 украинские ученые доложили о метеорологических рекордах на "Вернадском" и последствиях изменения климата в Антарктике

На СОР28 - конференции ООН по изменению климата украинские ученые рассказали о климатических аномалиях, зафиксированных на станции "Академик Вернадский", изменении климатических условий в Антарктике и их влиянии на планету в целом. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.

Детали

Сегодня на площадке, посвященной информированию международного сообщества о масштабе экологического ущерба от военной агрессии россии против Украины состоялось выступление антарктических исследователей.

Они отчитались, что с июля этого года метеорологи на "Вернадском" зафиксировали самую высокую температуру воздуха (+8,7°С) за все годы наблюдений. Это подтверждает вывод нового климатического отчета Всемирной метеорологической организации ООН, а именно, что 2023 год станет самым теплым.

В то же время самая низкая температура воздуха всего -13,8°С.

Также по итогам антарктической зимы 2023 года полярники зафиксировали, что в акватории "Вернадского" было мало плавучего льда, а устойчивый ледовый покров, который в этот период обычно "сковывает" море вокруг острова, вообще не образовывался.

Ученые уже отмечают влияние такой ситуации на жизнь животных в районе станции. Например тюлени Ведделла имели проблемы с деторождением, а теплолюбивые субантарктические пингвины наоборот захватывают все больше территорий для гнездования.

Поэтому на COP28 отмечалось, что необходимо активизировать усилия всех стран по предупреждению и смягчению последствий изменения климата.

Напомним

Вчера Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита.

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