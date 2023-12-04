На СОР28 украинские ученые доложили о метеорологических рекордах на "Вернадском" и последствиях изменения климата в Антарктике
Киев • УНН
Украинские ученые на COP28 сообщили о рекордно высоких температурах и минимальном ледяном покрове на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, подчеркнув серьезные климатические аномалии и их влияние на дикую природу.
На СОР28 - конференции ООН по изменению климата украинские ученые рассказали о климатических аномалиях, зафиксированных на станции "Академик Вернадский", изменении климатических условий в Антарктике и их влиянии на планету в целом. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.
Детали
Сегодня на площадке, посвященной информированию международного сообщества о масштабе экологического ущерба от военной агрессии россии против Украины состоялось выступление антарктических исследователей.
Они отчитались, что с июля этого года метеорологи на "Вернадском" зафиксировали самую высокую температуру воздуха (+8,7°С) за все годы наблюдений. Это подтверждает вывод нового климатического отчета Всемирной метеорологической организации ООН, а именно, что 2023 год станет самым теплым.
В то же время самая низкая температура воздуха всего -13,8°С.
Также по итогам антарктической зимы 2023 года полярники зафиксировали, что в акватории "Вернадского" было мало плавучего льда, а устойчивый ледовый покров, который в этот период обычно "сковывает" море вокруг острова, вообще не образовывался.
Ученые уже отмечают влияние такой ситуации на жизнь животных в районе станции. Например тюлени Ведделла имели проблемы с деторождением, а теплолюбивые субантарктические пингвины наоборот захватывают все больше территорий для гнездования.
Поэтому на COP28 отмечалось, что необходимо активизировать усилия всех стран по предупреждению и смягчению последствий изменения климата.
Напомним
Вчера Украина открыла свой павильон на полях Климатического саммита СОР28 и присоединилась к Декларации саммита.
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На СОР28 украинские ученые доложили о метеорологических рекордах на "Вернадском" и последствиях изменения климата в Антарктике
Украинские ученые на COP28 сообщили о рекордно высоких температурах и минимальном ледяном покрове на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, подчеркнув серьезные климатические аномалии и их влияние на дикую природу.
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