На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1122.447636 грн;

Серебро - 13.059955 грн;

Платина - 685.946659 грн;

Палладий - 1412.741806 грн.

По сравнению с 1 декабря курс всех металлов снизился, кроме палладия, который вырос.