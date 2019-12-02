На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 2 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 2 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1122.447636 грн;
Серебро - 13.059955 грн;
Платина - 685.946659 грн;
Палладий - 1412.741806 грн.
По сравнению с 1 декабря курс всех металлов снизился, кроме палладия, который вырос.