На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Национальный банк Украины на 14 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 14 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1234.692065 грн;
Серебро - 13.707567 грн;
Платина - 692.856916 грн;
Палладий - 1155.300523 грн.
По сравнению с 13 августа курс всех металлов снизился, кроме золота, который вырос.