На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальный банк Украины на 12 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 12 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1212.855953 грн;
Серебро - 13.729848 грн;
Платина - 685.685113 грн;
Палладий - 1145.497471 грн.
По сравнению с 11 августа курс золота и платины снизился, а серебра и палладия - вырос.