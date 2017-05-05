На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Национальный банк Украины на 5 мая 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 5 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1046,071179;
Серебро — 14,050357;
Платина −775,750623;
Палладий — 682,081491.
По сравнению с 4 мая, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий стала меньше.