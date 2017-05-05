На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Національний банк України на 5 травня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 5 травня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1046,071179;
Срiбло — 14,050357;
Платина —775,750623;
Паладiй — 682,081491.
Порівняно з 4 травня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото знизилась; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій стала меншою.