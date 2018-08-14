На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Национальный банк Украины на 14 августа 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 14 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1058.841422;
Серебро — 13.516848;
Платина — 727.931505;
Палладий — 800.900478.
По сравнению с 13 августа курс всех металлов, кроме палладия (курс которого повысился) — снизился.