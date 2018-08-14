На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 14 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1058.841422;

Серебро — 13.516848;

Платина — 727.931505;

Палладий — 800.900478.

По сравнению с 13 августа курс всех металлов, кроме палладия (курс которого повысился) — снизился.