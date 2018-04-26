На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 26 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1119.709499;

Серебро - 14.016438;

Платина - 776.203531;

Палладий - 816.745168.

По сравнению с 25 апреля, стоимость золота и платины выросла, других металлов наоборот - уменьшилась.