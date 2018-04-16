На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 16 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1126.647147;

Серебро - 13.989110;

Платина - 779.459919;

Палладий - 802.138153.

По сравнению с 15 апреля, стоимость золота и платины уменьшилась, серебра и палладия - выросла.