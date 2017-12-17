На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 17 декабря 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс%20Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 17 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1102.446350;
Серебро - 14.108839;
Платина - 772.858053;
Палладий - 888.302081.
По сравнению с 16 декабря, стоимость всех банковских металлов, кроме платины, увеличилась.