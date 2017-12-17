На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 17 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1102.446350;

Серебро - 14.108839;

Платина - 772.858053;

Палладий - 888.302081.

По сравнению с 16 декабря, стоимость всех банковских металлов, кроме платины, увеличилась.