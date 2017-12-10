На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 10 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1094.244149;

Серебро - 13.872049;

Платина - 790.820255;

Палладий - 869.291957.

По сравнению с 9 декабря, ситуация с курсом банковских металлов осталась неизменной. декабря, ситуация с курсом банковских металлов осталась неизменной.