На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 17 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 17 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1089,582291;
Серебро — 14,505065;
Платина — 797,608274;
Палладий — 835,062668.
По сравнению с 16 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото, серебро и палладий подешевели, а платина поднялась в цене.