На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 17 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1089,582291;

Серебро — 14,505065;

Платина — 797,608274;

Палладий — 835,062668.

По сравнению с 16 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото, серебро и палладий подешевели, а платина поднялась в цене.