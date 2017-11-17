На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національний банк України на 17 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 17 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1089,582291;
Срiбло — 14,505065;
Платина — 797,608274;
Паладiй — 835,062668.
Порівняно з 16 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото, срібло та паладій подешевшали, а платина піднялась в ціні.