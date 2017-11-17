На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 17 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1089,582291;

Срiбло — 14,505065;

Платина — 797,608274;

Паладiй — 835,062668.

Порівняно з 16 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото, срібло та паладій подешевшали, а платина піднялась в ціні.