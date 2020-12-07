На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 7 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 675.7945 грн;
Серебро - 21.9937 грн;
Платина - 963.9249 грн;
Палладий - 2 132.8433 грн.
По сравнению с 6 декабря курс всех указанных металлов вырос, когда курс палладия - упал.