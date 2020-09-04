На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 722.2375 грн;

Серебро - 24.0504 грн;

Платина - 804.3232 грн;

Палладий - 2 071.9749 грн.

По сравнению с 3 сентября курс всех металлов упал, кроме палладия, цена на который возросла.