На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 4 сентября 2020 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 722.2375 грн;
Серебро - 24.0504 грн;
Платина - 804.3232 грн;
Палладий - 2 071.9749 грн.
По сравнению с 3 сентября курс всех металлов упал, кроме палладия, цена на который возросла.