На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 1 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 738.5386 грн;
Серебро - 24.6651 грн;
Платина - 823.4384 грн;
Палладий - 1 954.9054 грн.
По сравнению с 31 августа курс всех металлов, кроме платины, вырос, цена на платину снизилась.