На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Национальный банк Украины на 31 августа 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 733.5620 грн;
Серебро - 24.3950 грн;
Платина - 832.7358 грн;
Палладий - 1 925.4476 грн.
По сравнению с 30 августа курс всех металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.