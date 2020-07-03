На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Национальный банк Украины на 3 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 544.0591 грн;
Серебро - 15.6365 грн;
Платина - 712.7206 грн;
Палладий - 1 674.5438 грн.
По сравнению со 2 июля курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, курс которого - упал.