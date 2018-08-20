На сегодня нет решения о военном освобождения Крыма

"Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка (список санкций Украина против РФ - ред.) и расширение этого списка для того, чтобы делать Крым для оккупанта дороже. У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение Президента Украины относительно усиления давления на агрессора", - подчеркнул он.



Напомним, участницы сбора подписей за Путина в Крыму дали условный срок.



Как сообщал УНН, в суд ранее было направлено обвинительное заключение в отношении лица, которое организовывало сбор подписей в поддержку Путина на незаконных выборах президента РФ в Крыму.