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На сьогодні немає рішення про військове звільнення Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На сьогодні немає рішення про військове звільнення окупованого Криму. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає кореспондент УНН.

На сьогодні немає рішення про військове звільнення Криму

"Ми повинні спільно з усіма державними установами опрацьовувати питання реалізації цього списку (списку санкцій України проти РФ – ред.) та розширення цього списку для того, щоб робити Крим для окупанта дорожчим. У нас на сьогодні поки що немає рішення щодо військового звільнення Криму. Але є рішення Президента України щодо посилення тиску на агресора", - наголосив він.

Нагадаємо, учасниці збору підписів за Путіна у Криму дали умовний термін.

Як повідомляв УНН, до суду раніше було скеровано обвинувальний акт відносно особи, яка організовувала збір підписів на підтримку Путіна на незаконних виборах президента РФ в Криму.

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