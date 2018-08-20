На сьогодні немає рішення про військове звільнення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На сьогодні немає рішення про військове звільнення окупованого Криму. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає кореспондент УНН.
"Ми повинні спільно з усіма державними установами опрацьовувати питання реалізації цього списку (списку санкцій України проти РФ – ред.) та розширення цього списку для того, щоб робити Крим для окупанта дорожчим. У нас на сьогодні поки що немає рішення щодо військового звільнення Криму. Але є рішення Президента України щодо посилення тиску на агресора", - наголосив він.
Нагадаємо, учасниці збору підписів за Путіна у Криму дали умовний термін.
Як повідомляв УНН, до суду раніше було скеровано обвинувальний акт відносно особи, яка організовувала збір підписів на підтримку Путіна на незаконних виборах президента РФ в Криму.