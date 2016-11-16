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15 марта, 19:03 • 109985 просмотра

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На сегодня нет общего видения "дорожной карты" по Донбассу с Россией - П.Климкин

На сегодня нет общего видения "дорожной карты" по Донбассу с Россией - П.Климкин

Киев • УНН

 • 7526 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня нет общего видения "дорожной карты" выполнения минских договоренностей с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы ведем консультации с нашими немецкими и французскими партнерами. Пока у нас нет общего видения "дорожной карты" с Россией, поскольку тот акцент на вопросах безопасности, который нужен для того, чтобы создать минимально возможные условия для продвижения дальнейшего политического урегулирования, на сегодня Россия против этого возражает", - подчеркнул он.

По словам П.Климкина, Россия возражает против ключевых моментов, которые важны для определения модальности будущих выборов, которые должны быть свободными и честными, и отвечать фундаментальным критериям ОБСЕ.

Как сообщал УНН, О.Айвазовская назвала вероятным представление нескольких вариантов дорожных карт по "Минску".

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