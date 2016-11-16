На сегодня нет общего видения "дорожной карты" по Донбассу с Россией - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня нет общего видения "дорожной карты" выполнения минских договоренностей с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы ведем консультации с нашими немецкими и французскими партнерами. Пока у нас нет общего видения "дорожной карты" с Россией, поскольку тот акцент на вопросах безопасности, который нужен для того, чтобы создать минимально возможные условия для продвижения дальнейшего политического урегулирования, на сегодня Россия против этого возражает", - подчеркнул он.
По словам П.Климкина, Россия возражает против ключевых моментов, которые важны для определения модальности будущих выборов, которые должны быть свободными и честными, и отвечать фундаментальным критериям ОБСЕ.
Как сообщал УНН, О.Айвазовская назвала вероятным представление нескольких вариантов дорожных карт по "Минску".