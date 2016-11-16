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На сьогодні немає спільного бачення "дорожньої карти" по Донбасу з Росією - П.Клімкін

На сьогодні немає спільного бачення "дорожньої карти" по Донбасу з Росією - П.Клімкін

Київ • УНН

 • 7527 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні немає спільного бачення "дорожньої карти" виконання мінських домовленостей з Росією. Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми ведемо консультації з нашими німецькими і французькими партнерами. Поки що в нас немає спільного бачення "дорожньої карти" з Росією, оскільки той акцент на питаннях безпеки, який потрібен для того, щоб створити мінімально можливі умови для просування подальшого політичного врегулювання, на сьогодні Росія проти цього заперечує", - наголосив він.

За словами П.Клімкіна, Росія заперечує проти ключових моментів, які важливі для вищначення модальності майбутніх виборів, які мають бути вільними і чесними, і відповідати фундаментальним критеріям ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, О.Айвазовська назвала ймовірним представлення кількох варіантів дорожніх карт щодо "Мінська".

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