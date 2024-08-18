На следующей неделе есть вероятность применения графиков отключений - Минэнерго

В Украине есть вероятность применения на следующей неделе графиков отключений. Как передает корреспондент УНН, в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, отметив, при каких условиях их не будут применять.

Действительно, ожидаем рост потребления, понимаем, что погода будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины. Это без сомнений приведет к тому, что потребление возрастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом. На сегодня ограничений не предвидится, но со следующей недели будем действовать по ситуации - сказала Гринчук.

По ее словам, принимать соответствующие решения будет оператор системы передачи Укрэнерго.

Если удастся нам своими силами, с помощью импорта, с помощью привлечения аварийной помощи покрывать потребление, тогда конечно графики применяться не будут. Если же нет, то для того, чтобы сбалансировать систему есть вероятность применения на следующей неделе графиков отключений. Поэтому мы просим бытовых потребителей, понимаем, что будет жаркая погода, но все-таки стараться экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и в вечерние часы - отметила Гринчук.

Кроме того, она сообщила, что в министерство работает с бизнесом, чтобы он больше использовал возможности импорта электроэнергии.

Стараемся сделать все, чтобы не применять графиков или если применять, то чтобы это было минимальное отключение - заверила Гринчук.

Дополнение

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщал, что графики отключения электроэнергии могут вернуться из-за жары.

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