"Поможет избежать графиков": энергетики призвали экономить электричество на фоне жары

В Украине прогнозируют жару, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Минэнерго призывает экономить и бизнес импортировать электроэнергию, чтобы избежать графиков и ограничений поставок, пишет УНН.

Детали

«Синоптики прогнозируют жару, начиная с этих выходных и на следующей неделе. Ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии. Энергетики призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости», - указали в Минэнерго в соцсетях.

Бизнес призывают активно импортировать электроэнергию.

«Это поможет стране избежать применения графиков и ограничений», - отметили в Минэнерго.

Спека до +37° очікується в Україні на вихідних - синоптики