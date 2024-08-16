"Поможет избежать графиков": энергетики призвали экономить электричество на фоне жары
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют жару в Украине, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Минэнерго призывает потребителей экономить и бизнес импортировать электроэнергию, чтобы избежать ограничений поставок.
В Украине прогнозируют жару, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Минэнерго призывает экономить и бизнес импортировать электроэнергию, чтобы избежать графиков и ограничений поставок, пишет УНН.
Детали
«Синоптики прогнозируют жару, начиная с этих выходных и на следующей неделе. Ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии. Энергетики призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости», - указали в Минэнерго в соцсетях.
Бизнес призывают активно импортировать электроэнергию.
«Это поможет стране избежать применения графиков и ограничений», - отметили в Минэнерго.
Спека до +37° очікується в Україні на вихідних - синоптики15 августа 2024, 12:00 • 15625 просмотров