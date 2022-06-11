На востоке ВСУ уничтожили 30 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Вчера, 10 июня, украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” уничтожили 30 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ОТУ “Восток”.
Детали
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Вчера, 10 июня, наши воины уничтожили:
· личного состава —30;
· танков —1;
· минометов —2;
· АТТ —3.
Напомним
Зенитные ракетные войска уничтожили юбилейную 500-ю цель оккупантов.