На сході ЗСУ знищили 30 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Вчора, 10 червня, українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” знищили 30 російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook ОТУ “Схід”.
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Вчора, 10 червня, наші воїни знищили:
· особового складу — 30;
· танків — 1;
· мінометів — 2;
· АТТ — 3.
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