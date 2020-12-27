На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Турции в городе Элязыге в Восточной Анатолии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter, пишет УНН.
“Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Элязыге в 09:37”, — говорится в сообщении (8:37 по Киеву).
Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу уточнил, что землетрясение произошло на глубине 15,94 км. Разрушений и пострадавших нет.
5 декабря Управление по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало землетрясение магнитудой 5,2 около Антальи. Мэр города Мухиттин Бечек сообщал, что разрушений не было.
В конце октября в результате подземных толчков магнитудой 6,6 на глубине 16,5 км в Эгейском море пострадал турецкий город Измир. Власти сообщали о 114 жертвах стихии, в городе были разрушены 17 зданий.
Geçmiş olsun Elazığ.#Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Bölgeye tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.