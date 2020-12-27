На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Туреччині в місті Елязизі в Східній Анатолії стався землетрус магнітудою 5,3, повідомляє турецьке Управління з надзвичайних ситуацій в Twitter, пише УНН.
"Землетрус магнітудою 5,3 стався в Елязизі о 09:37", - йдеться в повідомленні (8:37 за Києвом).
Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу уточнив, що землетрус стався на глибині 15,94 км. Руйнувань і постраждалих немає.
5 грудня Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини зафіксувало землетрус магнітудою 5,2 біля Анталії. Мер міста Мухіттін Бечек повідомляв, що руйнувань не було.
В кінці жовтня в результаті підземних поштовхів магнітудою 6,6 на глибині 16,5 км в Егейському морі постраждав турецьке місто Ізмір. Влада повідомляла про 114 жертви стихії, в місті були зруйновані 17 будинків.
Geçmiş olsun Elazığ. #Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Bölgeye tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.