На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3

"Землетрус магнітудою 5,3 стався в Елязизі о 09:37", - йдеться в повідомленні (8:37 за Києвом).

Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу уточнив, що землетрус стався на глибині 15,94 км. Руйнувань і постраждалих немає.

5 грудня Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини зафіксувало землетрус магнітудою 5,2 біля Анталії. Мер міста Мухіттін Бечек повідомляв, що руйнувань не було.

В кінці жовтня в результаті підземних поштовхів магнітудою 6,6 на глибині 16,5 км в Егейському морі постраждав турецьке місто Ізмір. Влада повідомляла про 114 жертви стихії, в місті були зруйновані 17 будинків.

Geçmiş olsun Elazığ. #Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Bölgeye tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.