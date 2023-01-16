На востоке Турции снегопады заблокировали более 100 дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Снегопады в провинции Элязыг на востоке Турции заблокировали 112 дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
Детали
Отмечается, что из 112 сельских дорог, закрытых из-за снегопада в Элязиге, 28 уже открыты для движения благодаря работе бригад. Работы над расчисткой 84 дорог еще продолжаются.
Метеорологи предупреждают об усилении осадков в виде снегопадов на востоке Турции, а также дождей и ливней - в восточном Средиземноморье. Также из-за угрозы ураганов и штормов в семи средиземноморских провинциях объявлен повышенный уровень опасности.
Напомним
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции.