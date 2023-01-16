На востоке Турции снегопады заблокировали более 100 дорог

Детали

Отмечается, что из 112 сельских дорог, закрытых из-за снегопада в Элязиге, 28 уже открыты для движения благодаря работе бригад. Работы над расчисткой 84 дорог еще продолжаются.

Метеорологи предупреждают об усилении осадков в виде снегопадов на востоке Турции, а также дождей и ливней - в восточном Средиземноморье. Также из-за угрозы ураганов и штормов в семи средиземноморских провинциях объявлен повышенный уровень опасности.

Напомним

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции.