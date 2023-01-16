На сході Туреччини снігопади заблокували понад 100 доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Снігопади у провінції Елязиг на сході Туреччини заблокували 112 доріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.
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Зазначається, що зі 112 сільських доріг, закритих через снігопад в Елязизі, 28 уже відкриті для руху завдяки роботі бригад. Роботи над розчищенням 84 доріг ще тривають.
Метеорологи попереджають про посилення опадів у вигляді снігопадів на сході Туреччини, а також дощів та злив - у східному Середземномор’ї. Також через загрозу буревіїв та штормів у семи середземноморських провінціях оголошено підвищений рівень небезпеки.
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Землетрус магнітудою 4,9 стався у Туреччині.