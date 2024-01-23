На Сыхове во Львове восстановлено теплоснабжение после вероятной хакерской атаки
Киев • УНН
В жилом массиве Сихов во Львове возобновили подачу тепла после сбоя в системе отопления, который, как подозревают, был вызван возможной хакерской атакой. По словам городского головы, горячее водоснабжение восстановлено на 30%.
После сбоя в работе системы теплоснабжения во Львове в жилом массиве Сихов восстановили подачу тепла. Подача горячей воды восстановлена на 30%. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует УНН.
Детали
По его словам, сегодня ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения "Львовтеплоэнерго", из-за чего часть жителей Сихова осталась без тепла и горячей воды.
"Есть подозрение на внешнее вмешательство в систему работы предприятия, сейчас эта информация проверяется!", - указал Садовый.
Ранее "Львовтеплоэнерго" сообщал, что из-за хакерской атаки на коммунальное предприятие жилой массив Сихов, что во Львове, остался без горячей воды и отопления.
На Сыхове во Львове восстановлено теплоснабжение после вероятной хакерской атаки
В жилом массиве Сихов во Львове возобновили подачу тепла после сбоя в системе отопления, который, как подозревают, был вызван возможной хакерской атакой. По словам городского головы, горячее водоснабжение восстановлено на 30%.
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