На Сихові у Львові відновлено теплопостачання після ймовірної хакерської атаки
Київ • УНН
В житловому масиві Сихів у Львові відновили подачу тепла після збою в системі опалення, який, як підозрюють, був спричинений можливою хакерською атакою. За словами міського голови, гаряче водопостачання відновлено на 30%.
Після збою у роботі системи теплопостачання у Львові в житловому масиві Сихів відновили подачу тепла. Подачу гарячої води відновлено на 30%. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує УНН.
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За його словами, сьогодні вночі відбувся збій у роботі системи теплопостачання "Львівтеплоенерго", через що частина жителів Сихова залишилася без тепла та гарячої води.
"Є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, наразі ця інформація перевіряється!, - вказав Садовий.
Раніше "Львівтеплоенерго" повідомляв, що через хакерську атаку на комунальне підприємство житловий масив Сихів, що у Львові, залишився без гарячої води та опалення.