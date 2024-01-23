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На Сихові у Львові відновлено теплопостачання після ймовірної хакерської атаки

На Сихові у Львові відновлено теплопостачання після ймовірної хакерської атаки

Київ • УНН

 • 23059 перегляди

В житловому масиві Сихів у Львові відновили подачу тепла після збою в системі опалення, який, як підозрюють, був спричинений можливою хакерською атакою. За словами міського голови, гаряче водопостачання відновлено на 30%.

Після збою у роботі системи теплопостачання у Львові в житловому масиві Сихів відновили подачу тепла. Подачу гарячої води відновлено на 30%.  Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує УНН

Деталі 

За його словами, сьогодні вночі відбувся збій у роботі системи теплопостачання "Львівтеплоенерго", через що частина жителів Сихова залишилася без тепла та гарячої води.

"Є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, наразі ця інформація перевіряється!, - вказав Садовий. 

Раніше "Львівтеплоенерго" повідомляв, що через хакерську атаку на комунальне підприємство житловий масив Сихів, що у Львові, залишився без гарячої води та опалення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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