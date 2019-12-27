На Шулявском мосту в Киеве провели испытания перед открытием

"Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция", - отметил Киевский городской голова.

Добавим, по данным КГГА, в конце этой недели планируется открыть движение транспорта по новому мосту. Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Новый мост уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку.

После этого и прошли испытания. Речь идет о технических испытаниях путепровода после завершения дорожных работ. На нем должны были установить специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания должны были привлечь восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

Как сообщал УНН, реконструкцию моста начали 17 марта. Это произошло после того, как 27 февраля 2017 года обвалилась часть Шулявского путепровода.