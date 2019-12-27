На Шулявському мосту у Києві провели випробування перед відкриттям
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У столиці відбулося випробування Шулявського шляхопроводу перед відкриттям, по ньому пустили вісім 30-тонних транспортних засобів. Фотографії з випробувань опублікував мер Києва Віталій Кличко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-ти тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція", - зазначив Київський міський голова.
Додамо, за даними КМДА, наприкінці цього тижня планується відкрити рух транспорту новим мостом. Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі. Новий міст вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.
Після цього і відбулося випробування. Йдеться про технічні випробовування шляхопроводу після завершення дорожніх робіт. На ньому мали встановити спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування мали залучити вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.
Як повідомляв УНН, реконструкцію мосту почали 17 березня. Це сталося після того, як 27 лютого 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.