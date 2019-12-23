Шулявський шляхопровід у Києві почали асфальтувати, його планують відкрити до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шулявський шляхопровід почали асфальтувати, підрядник дає 10 років гарантії на експлуатацію покриття, площа якого – близько 5 тисяч кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку мера Києва Віталія Кличка у Facebook.
За його словами, укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи.
З 23 до 26 грудня, як додав Кличко, планується асфальтування підходів до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, після цього заплановані технічні випробування шляхопроводу.
На ньому, за словами столичного мера, планується встановити спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні й динамічні навантаження на нього, а до випробувань залучать вісім 30-тонних автомобілів, які мають створити максимально допустимі навантаження.
"Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня", - підкреслив він.
Нагадаємо, поблизу Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів.