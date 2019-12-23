Шулявський шляхопровід у Києві почали асфальтувати, його планують відкрити до кінця року

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шулявський шляхопровід почали асфальтувати, підрядник дає 10 років гарантії на експлуатацію покриття, площа якого – близько 5 тисяч кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку мера Києва Віталія Кличка у Facebook.