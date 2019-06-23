На Шри-Ланке продолжили чрезвычайное положение после терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена из соображений национальной безопасности продлил еще на месяц режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
"Президент подписал специальное сообщение, в котором отмечается, что чрезвычайное положение действует ради общественной безопасности, охраны общественного порядка и обеспечения поставок и услуг, необходимых для жизни общества", - говорится в сообщении.
Напомним, чрезвычайное положение на Шри-Ланке было объявлено 22 апреля, на следующий день после терактов, в результате которых погибли более 250 человек и более 500 получили ранения.
22 мая глава государства продлил режим ЧП в месяц, поскольку силы безопасности проводили в стране розыск подозреваемых, связанных с терактами.
По данным полиции, всего арестовано более 100 человек, подозреваемых в причастности к терактам.