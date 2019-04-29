На сході Шрі-Ланки скасували комендантську годину після терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Влада Шрі-Ланки скасувала режим комендантської години в містах Калмунай, Чавалакаде і Саммантурай, що діяв після серії терактів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ланкійський новинний портал Ada Derana.
Дія комендантської години припинилась в понеділок о 08:00 за місцевим часом (05:30 за київським часом).
Першу комендантську годину на Шрі-Ланці було введено ще 21 квітня. З цього моменту влада острова щодня його продовжувала.
Нагадаємо, президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирис розпорядився заборонити на території країни два угруповання, які підозрюють в причетності до серії терактів 21 квітня.