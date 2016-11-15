На дорожников Ровно патрульные составили два админпротокола за плохо расчищенные дороги
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Два административных протокола за ненадлежащее исполнение своих обязанностей составили патрульные Ровно на дорожников города. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Оксана Юрченко.
Как отметила О.Юрченко, первый протокол выписан на руководство дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) из-за общего состояния дорог в воскресенье во время снегопада. По ее словам, второй тоже выписан дорожникам из-за нерасчищенной дороги на улице Басивкутского, где произошла авария.
Как сообщал УНН, в воскресенье в Ровно из-за снегопада и метели было значительно затруднено движение по главным улицам. Водители жаловались на отсутствие снегоочистительной техники, второстепенные дворы и улочки к вечеру были полностью заметенными.
Начальник городского ДЭУ Виктор Климук пояснил УНН, что в воскресенье работали на дорогах 28 единиц техники, однако из-за сильного снегопада машины не справлялись с расчисткой дорог, были сложные условия работы.
Коммунальщики на протоколы официально пока не отреагировали.