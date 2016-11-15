На шляховиків Рівного патрульні склали два адмінпротоколи за погано розчищені дороги
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Два адміністративні протоколи через неналежне виконання своїх обов'язків склали патрульні Рівного на шляховиків міста. Про це кореспонденту УНН повідомила речник патрульної поліціі міста Оксана Юрченко.
Як зауважила О.Юрченко, перший протокол виписаний на керівництво шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) через загальний стан доріг у неділю під час снігопаду. За її словами, інший теж виписаний шляховикам через нерозчищену дорогу на вулиці Басівкутській, де трапилася аварія.
Як повідомляв УНН, в неділю в Рівному через снігопад і хуртовину був значно ускладнений рух головними вулицями. Водії скаржилися на відсутність снігоочисної техніки, другорядні двори та вулички до вечора були повністю заметеними.
Начальник міського ШЕУ Віктор Климук пояснив УНН, що у неділю працювали на дорогах 28 одиниць техніки, однак через сильний снігопад машини не справлялись із розчисткою доріг, були складні умови роботи.
Комунальники на протоколи офіційно поки не відреагували.