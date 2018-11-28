В Ровненской области из-за распыления слезоточивого газа эвакуировали школу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Сарненськом районе десятиклассники распылили в заведении газообразную вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ровненской области.
“Участковому офицеру Сарненского отдела полиции сегодня, 28 ноября, около 13.30 сообщил директор Тиннивськои загальоноосвитньои школы, десятиклассники распылили в заведении газообразную вещество неизвестного происхождения”, — говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские установили, что в 12.30 всех учеников и работников школы эвакуировали через систему оповещения, в связи с распылением неизвестного вещества в коридоре и одном из классов. Выяснилось, что к инциденту причастны двое учеников 10-го класса. Один из них якобы нашел газовый баллончик на улице и принес в школу, а другой — им воспользовался.
В результате распыления слезоточивого газа в медучреждение с раздражением и жжением глаз обратилось семь учеников, педагог и техработница. После оказания помощи их отпустили, их здоровью ничего не угрожает.
Сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения газового баллончика.
Как ранее информировал УНН, в Тернополе горела квартира в девятиэтажном доме, эвакуировали более 40 человек.