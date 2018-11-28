У Рівненській області через розпилення сльозогінного газу евакуювали школу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Сарненщині десятикласники розпилили у закладі газоподібну речовину невідомого походження. Про це інформує УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.
“Дільничному офіцеру Сарненського відділу поліції сьогодні, 28 листопада, близько 13.30 повідомив директор Тиннівської загальоноосвітньої школи, що десятикласники розпилили у закладі газоподібну речовину невідомого походження”, — йдеться у повідомленні.
На місці події поліцейські встановили, що о 12.30 всіх учнів і працівників школи евакуювали через систему оповіщення, у зв’язку із розпиленням невідомої речовини у коридорі та одному з класів. З’ясувалося, що до інциденту причетні двоє учнів 10-го класу. Один із них нібито знайшов газовий балончик на вулиці і приніс у школу, а інший — ним скористався.
Унаслідок розпилення сльозогінного газу до медзакладу із подразненням і печінням очей звернулося семеро учнів, педагог і техпрацівниця. Після надання допомоги їх відпустили, їхньому здоров’ю нічого не загрожує.
Відомості за фактом хуліганства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема і походження газового балончика.
Як раніше інформував УНН, у Тернополі горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку, евакуйовували більше 40 людей.