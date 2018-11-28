У Рівненській області через розпилення сльозогінного газу евакуювали школу

“Дільничному офіцеру Сарненського відділу поліції сьогодні, 28 листопада, близько 13.30 повідомив директор Тиннівської загальоноосвітньої школи, що десятикласники розпилили у закладі газоподібну речовину невідомого походження”, — йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські встановили, що о 12.30 всіх учнів і працівників школи евакуювали через систему оповіщення, у зв’язку із розпиленням невідомої речовини у коридорі та одному з класів. З’ясувалося, що до інциденту причетні двоє учнів 10-го класу. Один із них нібито знайшов газовий балончик на вулиці і приніс у школу, а інший — ним скористався.

Унаслідок розпилення сльозогінного газу до медзакладу із подразненням і печінням очей звернулося семеро учнів, педагог і техпрацівниця. Після надання допомоги їх відпустили, їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

Відомості за фактом хуліганства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема і походження газового балончика.

Як раніше інформував УНН, у Тернополі горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку, евакуйовували більше 40 людей.