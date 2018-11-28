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Дев’ятиповерхівка горіла у Тернополі, більше 40 людей евакуювали

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Тернополі горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку, евакуйовували більше 40 людей, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомили у прес-службі, о 16:48 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку по вул. Текстильній, у м. Тернопіль.

"На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило приміщення однієї з кімнат квартири на площі близько 50 кв. м. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники вивели із будівлі на свіже повітря 42 мешканці, серед них 13 дітей. Безпосередньо, за допомогою рятувального спорядження, врятовано 3 людини, серед них 1 жінка та 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС відзначили, що на пожежі травмувалося дві особи.

"Мешканець квартири де виникла пожежа, 1972 р.н., що не міг покинути помешкання через вхідні двері та вистрибнув з вікна 3 поверху до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. А також малолітня дитина 2017 р. н., що госпіталізована з ознаками отруєння продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, для ліквідації наслідків надзвичайної події задіяно 6 одиниць спеціальної техніки та близько 30 чол. особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС.

"О 17:10 рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я, а о 17:14 повністю ліквідували пожежу.  Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Волинській області у житловому будинку сталася пожежа, через яку загинула 1,5-річна дитина.

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